Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mersin mitingi açıklaması: Sayın Vali yasaklıyor, önümüze engeller çıkarabilirler ama aşmasını biliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingin, Mersin Valiliği'nin Cumhuriyet Meydanı'nda izin vermemesini, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız" sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin 4 Aralık'taki Mersin mitingine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek. Erdoğan da görecek herkes görecek.



Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan."

TIKLAYIN | Mersin Valiliği’nin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği CHP mitingi, millet bahçesinin yanında yapılacak