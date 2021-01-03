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Kemal Kılıçdaroğlu: Kaynak hazır; gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım

"75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!"

03 Ocak 2021 20:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesi için sosyal medyada başlatılan "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına katıldı. 
 
Kampanyaya sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda destek geldi. 
 
Kılıçdaroğlu, "SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!" dedi. 
 
 
 
 
TIKLAYIN: Sosyal medyada kampanya: "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocuklar için kullanılsın"

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