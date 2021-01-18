CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti: İktidardan gitmemek için her şeyi yapabilirler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldırının ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri, Selçuk Özdağ ve iki gazeteciye eş zamanlı düzenlenen saldırılara ilişkin olarak, "İktidardan gitmemek için göze alamayacakları şey yoktur." ifadelerini kullanırken, Ahmet Davutoğlu ise; "Aynı anda senkronize bir saldırıya uğramışlarsa bu piyonları harekete geçirenler önemlidir." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti.

İki genel başkan görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, saldırıların organize düzenlendiğine işaret ettiler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tehdit diliyle konuştuğunu belirterek, kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu: İktidardan gitmemek için göze alamayacakları şey yoktur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "İktidar can ve mal güvenliğini sağlamalıdır. Seyirci olamazlar. Seyirci olamazlar can ve mal güvenliğini sağlamak zorundalar. Sayın genel başkanı geçmiş olsun dileklerimi iletmek için ziyaret ettim.

1970'li yılları iyi bilen birisiyim. Can ve mal güvenliği yoktu. Tekrar ülke aynı kaosa sürüklenebilir. Huzur içinde yaşamak birlikte yaşamak istiyoruz. Halkın hakemliğinde siyaset yapmak istiyoruz.

Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tansiyon yükselir mi? Ya da iktidar gündemi değiştirmek için bu tür yollara tenezzül edebilir mi? Her şeyi yapabilirler. İktidardan gitmemek için göze alamayacakları şey yoktur.

Başkentte Ankara'da siyasal partinin genel başkan yardımcısına geliniyorsa silahlarla sopalarla 18 dikiş atılıyorsa, kan kaybı varsa failler adil suçlu muamelesi görüyorsa knuşan kişiye terörist, darp eden kişi adi suçlu. Böyle bir devlet anlayışı olamaz. Nerede yargılanması lazım? Poliste hangi masanın bakması lazım? Organize suçlar. Gidiyor mu gitmiyor."

"Bu tür organize işler olur; halkın gündeminden kopmamaya özen göstereceğiz"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz vatandaşlarımıza şunu demek zorundayız önce Allah'a sonra kendinize sonra da kul hakkı yemeyen liderlere güvenin. Yeni yol haritası çizmek, bu yolda yürümek zorundayız.

Bu tür organize işler olur. Gündem saptırılmak istenebilir. Ama biz soğuk kanlılığımızı koruyacağız. Halkın hakemliği kadar güzel bir şey yoktur. Halkın gündeminden koparmak istiyorlarsa kopmamaya özen göstereceğiz."



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Davutoğlu: Bizi korkutamayacaklar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemiz ve insanlık kritik eşikten geçiyor. İki tip insan var. Ortak kader bilincine sahip olarak düşünenler ve insanları ayrıştıranlar. Son günlerde özellikle siyasilere ve gazetecilere dönük olarak fiili saldırılara giden olaylar yaşıyoruz. Şahsen Selçuk Özdağ'a Gelecek Partisi'ne yapılmış bir saldırı değildir. Ülkenin bütün siyasilere yapılmış bir saldırıdır. Eleştirileri beğenmezsek cuma namazına giderken hakarete saldırıya uğrayabilirler mesajı iletilmiştir. Aynı gün iki gazeteci de saldırıya uğramıştır. Aynı anda senkronize bir saldırıya uğramışlarsa bu piyonları harekete geçirenler önemlidir.

Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizi korkutamayacaklarını bilsinler.

Selçuk Bey yoluna devam ediyor. Yaralanıyor. Ağır kan kaybıyla kaldırılıyor. Kol kemikleri kırılıyor. Belli duyarlı medya hariç haber olarak yer almıyor. Yer alıyorsa da sıradan bir kaza gibi yer alıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun haberdir. Herkes yaptıklarıyla yapamadıklarıyla yazılacaktır."

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Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki

Davutoğlu'nun Devlet Bahçeli'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar içinse şunları söyledi: "Bugün Sayın Bahçeli'nin ifadelerini okuduğumda derin bir teessüf ve hüzün duydum açık söyleyeyim. Türkiye'de siyaset bu kadar seviyesini kaybetmemeli. Sayın Bahçeli'nin unuttuğu bir diyar var bu günlerde, Uygurlar, Kaşgar diyarı... Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de şöyle der: Aklın süsü dildir, dilin süsü sözdür, kişinin süsü yüzdür, yüzün süsü gözdür.

Sayın Bahçeli'nin konuşmalarına baktığımızda Yusuf Has Hacip'ten hiç nasip almadığı anlaşılıyor. Ortada bir saldırı ile yaralanmış bir genel başkan yardımcısı ve gazeteciler var, Sayın Bahçeli 3 gün bekledikten sonra sanki mağdurlar yokmuş gibi tehdit savuruyor.Bahçeli bunu hep yapıyor. Şöyle bir sakinleşse, normalleşse, yüzüne bir süs takınarak güzel söz söylemeyi öğrense ve Türk atasözlerinden bir ilham alsa herkes rahatlayacak.

Bahçeli "geçmiş olsun" demiyor, kınamıyor, aksine MHP camiasını konsolide etmeye dönük mesajlar vermeye kalkıyor. Şunu ifade edeyim, biz hiçbir siyasi partinin tabanını rencide edecek bir şey söylemeyiz. Sayın Bahçeli, Türk devlet geleneği içinde ilk defa bir devlet başkanına "Aptal olma" diyen Amerikan başkanının karşısında sessiz kalan sizsiniz. Bizim olduğumuz dönemde "bereketsizlik" olduğunu söylüyor. Başbakanlığı bıraktığımızda 11 bin dolar kişi başına düşen gelir vardı. 8 bin dolara düştü. Değişen ne? Biz görevi bıraktık koalisyon ortağı olarak Bahçeli devreye girdi. Bahçeli ne zaman devreye girdiyse, aynen 2001'de olduğu gibi, 3 senedir de bu ülkenin bereketi kesildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'na "aptal olma" denecek, Moskova'da ayakta bekletilecek; sayın Bahçeli sessiz kalacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı'na "Aptal olma" denecek, Moskova'da kapı önünde Türkiye Cumhurbaşkanı'nı dakikalarca ayakta bekletecek ve onun ortağı olan Sayın Bahçeli içeride milliyetçilik taslayıp dışarıdaki onur kırıcı davranışlara sessiz kalacak.

Sayın Bahçeli yine yaptı, "Serok Ahmet" diyerek benim üzerimden Kürtçe'ye de hakaret ediyor. Güya ben bundan alınacağım. Bu toprakların dili olan Kürtçe, Feqiye Teyran'ın Kürtçesi, Yunus Emre'nin Türkçesi gibi azizdir. Dilleri aziz kılan, dillerle neyin ifade edildiğidir. Güzel Türkçemizi Yusuf Has Hacip gibi de konuşabilirsiniz, Sayın Bahçeli gibi tehdit ve hakaret dili de kullanabilirsiniz. Dili değerli kılan muhtevasıdır. Eğer Bahçeli hesap soracaksa birilerinden, bir seçim kazanmak uğruna "Serok Apo" diyenlerden, mektup getirenlerden hesap sorsun. Terörist başının kardeşini TRT'ye çıkartanlardan hesap sorsun.

Bahçeli, konuyla hiçbir taraf olmayan gazetecileri hedef gösterdi. Gazetecilerle ne alıp veremediğiniz var? Hakkı, hukuku, adaleti özgürce yazan bir avuç gazeteci, kanal kaldı. Onları da mı susturmak istiyorsunuz? Bırakın insanlar görüşlerini ifade etsinler. Hiçkimse susacağımızı, geri adım atacağımızı zannetmesin. Milletin yoluna çıkanlar, milletle birlikte yürürler ve bedel neyse öderler. Kimse bundan tereddüt etmesin.

Yarın parti kurulu toplantısında istişare ederek kapsamlı bir cevap vereceğiz. Susacağımızı sanmasınlar."