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Kemal Gürüz 28 Şubat ifadesi için adliyede

Eski YÖK Başkanı Gürüz, 28 Şubat soruşturması kapsamında ifade verecek

25 Haziran 2012 13:55

28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz Ankara Adliyesi'ne geldi.

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz Ankara Adliyesi'ne geldi.

Soruşturma kapsamında ifade vermesi için 22 Haziran Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrılan Gürüz'ün yurt dışında olduğu anlaşılmıştı. Gemiyle dün İzmir Limanı'na gelen Gürüz, oradan da karayoluyla Ankara'ya geçti.

İfade vermek üzere de sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne gelen Gürüz'ün, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

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