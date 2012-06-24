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Gürüz: 28 Şubat'tan haberim yok

Kemal Gürüz bu sabah gemiyle İzmir Alsancak Limanı’na geldi

24 Haziran 2012 14:25

28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ancak yurtdışında olduğu için ifadesi alınamayan YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz Türkiye'ye geldi. Gürüz, "Ne 28 Şubat'tan haberim var, ne de ne olduğundan" diye konuştu.
 
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak olan Kemal Gürüz bu sabah gemiyle İzmir Alsancak Limanı’na geldi.

Limana yanaşan gemiden indikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürüz, ''hayatında kanun dışı hiçbir şey yapmadığını, kanuni yetkileri dışında hiçbir yetki kullanmadığını'' savundu.

Gürüz, İzmir'den Ankara'ya gideceğini ve burada soruşturma kapsamında ifade vereceğini dile getirerek, şunları söyledi:

''Ondan sonrası adaletin takdiridir. Alnım açık, başım dik. Türk devletin yücelmesi, Türk milletinin mutluluk ve refahının artması, Türk milletinin uluslararası camianın saygın ve seçkin bir üyesi olması için gururla çalıştım. Bir kuruş bana isnat edilmiş yolsuzluk iddiası yoktur. Kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Ne 28 Şubat'tan haberim var, ne de ne olduğundan.

Olay benim açımdan gayet açık. Burası benim memleketim, Türk milletine her yaptığım icraatın hesabını vereceğim. Üniversite, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kendi işlevini yaptı. Ben, askeri kanattan da bize 'şunu şöyle yapın, bunu şöyle yapın' diye bir direktif geldiğini hatırlamıyorum. Çevik Paşa'nın yazdığı bir mektup var, onun da cevabını 5 defa verdim. Her şey herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.''

Prof. Dr. Gürüz, açıklamanın ardından kendisini bekleyen özel araçla Ankara'ya hareket etti.

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