28 Şubat'ta 6. dalga sivillere uzandı, Kemal Gürüz ve 3 YÖK üyesine gözaltı

28 Şubat soruşturması ilk kez sivillere uzandı. Soruşturmanın 6. dalgasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile 3 eski YÖK Yönetim Kurulu üyesi hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz gözaltında.



Savcı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması, ilk kez sivillere uzandı.

Bu sabah başlatılan 6'ncı dalgada eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile eski YÖK Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Deniz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Özmal hakkında gözaltı kararı ile operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı ile Kemal Gürüz'ün evine giden polisler eski YÖK Başkanı'nı adresinde bulamadı. Deniz, Arıtürk ve Özmal ise ofislerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü. Deniz, Arıtürk ve Özmal'ın sorgularının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

28 şubat soruşturması sırasında elde edilen belgelerle Kemal Gürüz'ün bilgisi dahilinde YÖK'ün bazı öğretim görevlilerini fişlediği ortaya çıkmıştı.



58 asker tutuklandı



Soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 75'in üzerinde asker gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 58 asker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.