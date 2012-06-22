T24 LogoT24 Logo
Gündem

28 Şubat'ta 6. dalga sivillere uzandı, Kemal Gürüz ve 3 YÖK üyesine gözaltı

28 Şubat soruşturmasının ilk kez sivillere uzandı

22 Haziran 2012 15:36

28 Şubat soruşturması ilk kez sivillere uzandı. Soruşturmanın 6. dalgasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile 3 eski YÖK Yönetim Kurulu üyesi hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.
Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz gözaltında.
 
Savcı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması, ilk kez sivillere uzandı.

Bu sabah başlatılan 6'ncı dalgada eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile eski YÖK Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Deniz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Özmal hakkında gözaltı kararı ile operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı ile Kemal Gürüz'ün evine giden polisler eski YÖK Başkanı'nı adresinde bulamadı. Deniz, Arıtürk ve Özmal ise ofislerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü. Deniz, Arıtürk ve Özmal'ın sorgularının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

28 şubat soruşturması sırasında elde edilen belgelerle Kemal Gürüz'ün bilgisi dahilinde YÖK'ün bazı öğretim görevlilerini fişlediği ortaya çıkmıştı.


58 asker tutuklandı


Soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 75'in üzerinde asker gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 58 asker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

kemal gürüzyök28 şubat6 dalgagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24