Kemal Gürüz Türkiye'ye döndü, gözaltına alınmayınca şaşırdı

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak olan eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, gemiyle tatil dönüşü geldiği İzmir ’de polis tarafından gözaltına alınmayınca şaşırdı. Hakkında gözaltı kararı olduğunu düşünen Prof. Dr. Kemal Gürüz, polislerle yaptığı görüşmenin ardından bu yönde bir talimat olmadığını öğrenince önce vedalaştığı daha sonra kucaklaştığı eşi Gülniz Gürüz’le yakınlarına ait otomobile binerek Ankara ’ya doğru yola çıktı.

28 Şubat’ın sivillere yönelik 6’ncı dalgası kapsamında ifadesine başvurulacak olan YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz, geçen hafta Adriyatik kıyılarına tatil için gittiği ’Ocean Majesty’ adlı yolcu gemisiyle bu sabah İzmir Alsancak Limanı’na geldi. Pasaport kontrolünün ardından gözaltına alınacağını düşünen Prof. Dr. Kemal Gürüz, eşi Gülniz Gürüz’le sarılıp vedalaştı. Liman çıkışına doğru ilerleyen ve kendisini polislerin beklediğini sanan Gürüz, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Ben hayatımda kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Kanunun verdiği yetkiler dışında hiçbir yetkimi kullanmadım. Sayın savcının soruları var. Onlara cevap vereceğim. Ondan sonrası adaletin takdiridir. Alnım açık, başım dik. Türk milletine hizmetten şaşmadım. Türk milletinin huzurunu, refahını, uluslararası camiada seçkin bir yeri olması için gururla çalıştım. Bir kuruş bana isnat edilen bir yolsuzluk yoktur. Hiçbir şey yapmadım. Ne 28 Şubat’tan haberim var, ne de ne olduğundan. Gözaltı kararını Karadağ’ın Kotor limanında öğrendim. Uçakla dönecektim ama bulamadım. Son iki günümüz burnumuzdan geldi. Savcılığa haber gönderdim buradayım diye."

'Askeri kanattan direktif gelmedi'

Aynı soruşturma kapsamındaki diğer kişilerden birinin adını ilk defa duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Gürüz şöyle devam etti:

" Ankara ’da bugün belki ifademi alırlar. Benim hiçbir şeyden haberim yok. 28 Şubat neyse, onu da bilmiyorum. Üniversite kanunlar çerçevesinde görevini yaptı. Askeri kanattan bize ’şöyle yapın, böyle yapın’ diye bir direktif geldiğini hatırlamıyorum. Çevik Paşa’nın yazdığı bir mektup var. Onun da cevabını 5 defa verdim. Bildiğim bu. Herşey herkesin gözü önünde cereyan etti."

'Gözaltında değil miyim?'

Açıklamasının ardından yanına gittiği polislerle konuşan ve hakkında gözaltı kararı bulunmadığını öğrenince şaşırıp keyiflenen Prof. Dr. Gürüz, "Siz beni almıyor musunuz, bırakıyor musunuz? Siz beni götürmeyecek misiniz? Ben gözaltında değil miyim? Ankara ’ya kendim mi gideceğim?" diye sorular sordu. Gözaltına alınmayınca şaşıran, ancak daha sonra rahatlayan Prof. Dr. Gürüz, "İzmirli, Altaylıyım. Burası benim memleketim. Bana kimliğimi soruyorlardı. Ben önce Türk’üm, daha sonra İzmirli, Altaylı, Karantinalı ve BAL’lıyım. (Bornova Anadolu Lisesi) Mühim olan Altay’ın durumu" dedi. Gürüz daha sonra, önce vedalaştığı daha sonra kucaklaştığı eşi Gülniz Gürüz’le yakınlarına ait otomobile binerek Ankara ’ya doğru yola çıktı.