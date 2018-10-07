Kemal Doğulu: Erkek adam kaşını almaz

Ünlülerin stilisti Kemal Doğulu, gençlere moda tavsiyeleri verirken ‘vücutlarını tanımaları’ uyarısında bulundu. Doğulu, "Sırf moda diye giyinmeyin. Bu çok yanlış" dedi. Doğulu, "Erkek adam kaşını almaz bana göre. Makyaj yapmaz. Yüzüne de nemlendirici sürmez" iddiasında bulundu.

Bir AVM’de düzenlenen etkinlikte izleyenlerin sorularını yanıtlayan Kemal Doğulu, son dönemin yıldızı Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini belirterek, "Aleyna'nın hastasıyım" dedi. "Tarzını nasıl buluyorsunuz" sorusuna ise "Aleyna bana gelsin. Rahat bırakın şu kızı" açıklamasında bulundu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Doğulu, kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Hadise için, "Hadise farklı. Kendini o kostümler içinde iyi hissediyor demek ki... Bence sahne için güzel giyiniyor. Beğeniyorum sahne kostümlerini" dedi.

Sahne sanatçıları içinde en beğendiği ismi de açıklayan Doğulu, "Kimse kusura bakmasın en beğendiğim, en iyi giyinen Gülşen... Çok güzel giyiniyor" diye konuştu.

"Artık amca olmak istiyorum"

Erkek sanatçılardan ise "Kardeşim Kadir Doğulu'nun tarzını çok beğeniyorum. Ayrıca bir an önce amca olmak istiyorum" diyerek kardeşi Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'e gönderme yaptı.

Doğulu, "Erkek adam kaşını almaz bana göre. Makyaj yapmaz. Yüzüne de nemlendirici sürmez" sözleriyle büyük alkış aldı. Asıl mesleğinin kuaförlük olduğunu dile getiren Kemal Doğulu, "Zaman içinde kendimi buralarda buldum. Bu sezon ekranlarda olmayacağım. Belki önümüzdeki sezon olabilir. Televizyon beni çok yordu" dedi.