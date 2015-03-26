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Politika

Kemal Derviş, Kılıçdaroğlu'nun 'Dışarıdan bakanlık' teklifini kabul etti

Kemal Derviş, CHP'nin iktidara gelmesi durumda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olacak

26 Mart 2015 17:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ekonomi Bakanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş’i olası bir CHP iktidarında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev alması için ikna etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Kemal Derviş bugün CHP Genel Merkezi’nde baş başa görüştü.

Görüşmede, Kemal Derviş’in CHP’ye önümüzdeki dönemde verebileceği katkılara ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde “Milletvekili olmayı düşünmüyorum” açıklaması yapan Derviş’e “Dışarıdan bakanlık” teklifinde bulundu.

Derviş Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etti.

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