CHP'den 'AKP’yi destekleyen iş adamları'yla sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam sürpriz bir biçimde ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da iş yapan 8 ünlü işadamıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen yemeğin katılımcıları “sır” gibi saklanırken, iş adamlarının, “Önceki seçimlerde, AKP’ye oy verdik, partiye destek sunduk. Ancak artık endişeliyiz. Bu seçimlerde demokrasiyi rafa kaldırmayacağını bildiğimiz siyasi partilerin yanında durmak istiyoruz” mesajını verdikleri iddia edildi.

Milliyet Gazetesi'nden Meriç Trafolar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, önceki akşam İzmir’e hareketinden önce Marriott Otel’de sürpriz bir programa katıldı. Basından ve partililerden dahi saklanan yemeğin CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin tarafından organize edildiği öğrenildi. Yemeğe ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırımları bulunan 8 ünlü işadamı katıldı. İşadamlarının isimleri, “AK Parti baskısıyla karşılaşabilecekleri” gerekçesiyle paylaşılmadı.

İddialara göre, işadamları, “Geçmişte Ak Parti’ye oy verdik. Maddi destek de sağladık. Ancak artık Türkiye’nin gidişatından endişeliyiz. Demokrasi ve hukuk konularında kaygılarımız var. Bu seçimlerde demokrat bir tavır takındığını bildiğimiz, demokrasiyi rafa kaldırmayacağını bildiğimiz siyasi partilerin yanında durmak istiyoruz” diyerek CHP’ye dolaylı destek mesajı verdikleri belirtildi.

Yemekte, CHP’nin Kürt sorunun çözümü konusundaki tutumumun da bölgede karşılığı olduğu, ancak Ak Parti-HDP kutuplaşması nedeniyle CHP’nin bölgede yeteri kadar oy alamadığı tespitinin yapıldığı da ileri sürüldü.

İşsizlerle buluşacak

Kılıçdaroğlu, bugün ODTÜ Vişnelik tesislerinde genç işsizlerle bir araya gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız’ın organizasyonunda farklı sektörlerden gençlerin katılacağı toplantıdan çıkan kararların, seçim bildirgesine yansıyacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, daha sonra Tunceli’ye geçerek Pertek’te muhtarlarla bir araya gelecek.