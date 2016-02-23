Kemal Burkay: Defolun alçaklar, serokunuz da siz de köpekler!

Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (HAK-PAR) İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlediği etkinliğe gelen bir grup PKK sempatizanı eylem yapınca Kürt siyasetçi Kemal Burkay, "Defolun lan alçaklar, serokonuz da siz de köpekler” diye bağırdı.

Bugün'de yer alan habere göre, programa konuşmacı olarak davet edilen Kürt siyasetçi ve şair Kemal Burkay, yapılan provokasyona sert bir şekilde tepki gösterdi. Yaklaşık 70 kişinin hazır bulunduğu salonda katılımcılara Kürtçe hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Burkay, salonda bulunan 6-7 PKK sempatizanının Öcalan lehine slogan atması üzerine konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

“Defolun lan alçaklar, defolun”

PKK sempatizanlarının slogan atmaya devam etmesi üzerine sert tepki gösteren Kemal Burkay, "Defolun lan alçaklar, defolun! Alçak herifler, haydi! Serokunuz da siz de köpekler! Bunları buraya bırakmanız büyük hataydı. Kontrol yok muydu kapıda? Bunları tanımıyor muydunuz? Bu çok büyük bir tedbirsizlik" diyerek tepkisini dile getirdi.