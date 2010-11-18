T24 - Kılıçdaroğlu'nun, bayramın ilk günü Paris'ten aradığı 2 gençten biriydi lösemi hastası Canseda. Ailesiyle yaşadığı o mütevazı kapıcı dairesinde mutlulukla birlikte artık daha da büyük bir ümit var.



Genç kız, kendisene telefon eden CHP lideri KIlıçdaroğlu'nun yaşattığı duyguyu dile getirdi, 'Kemal Amca en güzel bayram hediyesini verdi' dedi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fransa'dan arayıp bayramını kutladığı 20 yaşındaki lösemi hastası Canseda Baydar: 'Daha akrabalarımız bile aramamışken, sabah aradı sağlığımı sorup bayramımı kutladı' dedi.



Sosyalist Enternasyonal toplantısı nedeniyle Paris'e giden Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü kutlama için Türkiye'den iki kişiyi aradı. Biri, 10 Kasım günü saat 09.05'te, işini bırakıp saygı duruşuna geçen boyacı Aykut Keskin'di. Diğeri ise lösemi tedavisi gören Canseda Baydar. Bir yıldır kanserle mücadele eden Canseda, yaşadığı mutluluğu anlattı.





'ANNEMLER UYUYORDU'



Evin telefonunun saat 10.30'da çaldığını belirten Canseda, şunları söyledi: 'Ben uyuyordum. Telefonu ablam açtı. Arayan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşeceğini söylemiş. Önce annemi telefona istemişler ancak uyuduğu için ablamla görüştüler. Kemal Bey sağlığımı, bir isteğimiz olup olmadığını sormuş. Ailemizin ve benim bayramımı kutlamış. Ablam söyleyince çok mutlu oldum. Kemal Amca'nın telefonu bana en büyük bayram hediyesi oldu.' Anne Raziye Baydar ise, 'Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadığımız için çok şaşırdık. Biz kendi halinde bir aileyiz, gururumuzu okşadı. Evin telefonunu nasıl almışlar kimden almışlar, bilmiyorum' diye konuştu.





LÖSEMİYİ YENİP ÜNİVERSİTELİ OLACAK



Canseda, Murat ve Raziye Baydar çiftinin gözbebeği. 5 çocuklu aile, Bakırköy'deki bir kapıcı dairesinde yaşıyor. Genç kız, yıllarca halsizlik, yüksek ateş ve boğazında şişlik nedeniyle hastane kapılarında dolaştı ama teşhis bir türlü konulamadı. Lisede astıma yakalandı, okulu bıraktı. Açık liseye kayıt olan Canseda, özel bir hastanede asistan olarak çalışmaya başladı. Bir yıl önce boğazındaki şişlik artınca çalıştığı hastanede tahlil yaptırdı ve gerçek ortaya çıktı. Kemoterapi sürüyor. Bayram sonrası ise ışın tedavisine başlanacak. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanmak istiyor.





