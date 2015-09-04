Kemal Kılıçdaroğlu Doğu Perinçek'le görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile 25 dakika süren bir görüşme yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün akşam saatlerinde bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “ittifak” önerdi ancak öneri yanıtsız kaldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başka partilerle “ittifak”a kapalı olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Perinçek’in talebi üzerine gerçekleşen görüşme, Ankara yerine Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu İstanbul’a alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın’ın da katıldığı nezaket ziyareti sadece 25 dakika sürdü.



Diğer partilere kapalı işareti

Perinçek, 1 Kasım seçimlerine iki partinin birlikte katılması anlamına gelecek bir ittifak önerdi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun teklife yanıt dahi vermediği, olumsuz bir tavır takındığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun başka partilerle “ittifak”a kapalı olduğuna işaret ettiği ancak destek açıklamalarına açık olduklarını ifade ettiği kaydedildi.



Vatan Partisi, 7 Haziran gerçekleşen genel seçimlerde yüzde 0.33 oy alarak barajın altında kalmıştı.