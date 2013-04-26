Kelly Brook'un sevgilisine 2 katlı otobüs çarptı

Geçen hafta sonu takım arkadaşlarıyla birlikte Leeds’te bir bara giden 25 yaşındaki Cipriani, çıkışta karşıdan karşıya geçmek isterken kendisine doğru yaklaşan iki katlı otobüsü göremedi.



Alkollüydü



Tanıkların anlattığına göre biraz da alkolün etkisinde olan Cipriani’ye çarpmamak için aniden fren yaptı ancak duramadı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Cipriani’nin imdanına sağlık ekipleri yetişti. Cipriani hemen hastaneye kaldırıldı. Danny Cipriani’nin menajeri James Williamson konuşla ilgili yaptığı açıklamada “Cipriani hastanede bir gece kaldı. Bütün bir gece boyunca çeşitli tetkikler yapıldı ve gözetim altında tutuldu” dedi.