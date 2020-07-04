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Magazin

Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor!

04 Temmuz 2020 13:32

İngiliz televizyon yıldızı Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'nin kıvrımlı kadınlardan hoşlandığı belirterek, ilerleyen yaşlarda cinsel ilişkinin her zaman daha iyi olduğunu itiraf etti.

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Karantina sürecinde aldığı kilolardan bahseden Brook, sevgilisiyle cinsel hayatından da bahsetti.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Brook, son olarak cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

"Sevgilim kilo almamı sorun etmiyor"

40 yaşındaki ünlü isim seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu belirterek, ilerleyen yaşlarda insanın kendine güveninin arttığını ve daha rahat hissettiğini söyledi.

Karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini daha önce ifade eden Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de söylemişti. Brook, "Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" demişti.

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