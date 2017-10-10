Kelkit'te türkülerle 'birlik, beraberlik ve kardeşlik' klibi hazırlandı

KELKİT (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit İlçesi’nde, belediye başkanı, doktor, esnaf, öğrenci, çiftçi ve mahalli sanatçıların seslendirdiği \'birlik, beraberlik ve kardeşlik\' vurgusu yapılan türkülere, 44 kişinin rol aldığı \'Hep birlikte Kelkit’iz\' klibi hazırlandı. Sosyal medyada yayınlanmaya başlanan klip büyük ilgi gördü.

Kelkit Belediyesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan \'Hep birlikte Kelkit\'iz\' klibi için çalışma başlattı. İlçede esnaf, öğrenci, çiftçi ve mahalli sanatçıların seslendirdiği türkülere Kelkit\'in farklı noktalarında çekilen görüntüler eşliğinde klip hazırlandı. Kelkit\'in girişi, tarım arazileri, tarihi cami ve evleri ile Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu önünde çekimi yapılan klip, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz\'ın okuduğu \'Kalplerimiz tertemiz, insanadır sevgimiz/Toprağıyla taşıyla biz hep birlikte Kelkit\'iz\' dizelerinin yer aldığı şiirle sona eriyor. 44 kişinin rol aldığı ve sosyal medyada yayınlanmaya başlanan klip büyük ilgi gördü.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ülkenin birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Klipte, temelden başlayarak bütün toplumu kapsayan bir beraberlik mesajı vermek istedik. Gurbetteki hemşehrilerimize bir tutam memleket havası göndermiş olduk. Bir yandan belediyecilik hizmetlerine devam ederken diğer yandan da toplumsal bağlarımızı güçlendirecek sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceğiz\" dedi.



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