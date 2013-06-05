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Yaşam

Kelime Oyunu yayından kaldırıldı mı?

Bloomberg HT'deki İhsan Varol'un sunduğu "Kelime Oyunu" isimli yarışma programı dün yayınlanmadı

05 Haziran 2013 11:00

Bloomberg HT sunucusu İhsan Varol önceki akşam Kelime Oyunu'nda sorduğu sorularla Gezi Parkı eylemlerine farklı bir destek vermişti. Kelime Oyunu'nun yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından "program yayından kaldırıldı mı" sorusu akıllara geldi.

Bloomberg HT'deki İhsan Varol'un sunduğu "Kelime Oyunu" isimli yarışma programı dün yayınlanmadı.

Bloomberg HT, programın canlı olarak çekilecek olan yeni bölümü yerine arşivden eski bir programı ekrana getirdi.

İhsan Varol, twitter'dan kendisine gelen "Program yayından kaldırıldı mı?" şeklindeki sorulara "Bu gece çekim yok, banttan yayın... İşten çıkarıldığıma dair bir bilgi gelmedi. İlginize çok teşekkür ederim" şeklinde bir açıklama ile cevap verdi.

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