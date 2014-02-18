'Kelim diye polisliğe alınmadım' diyen A.Y.'ye İçişleri Bakanlığı'ndan cevap: Mevzuat böyle!

A.Y. adlı vatandaş, TBMM’ye yaptığı başvuruda kel olduğu için polisliğe alınmadığını söyleyerek, “İki üniversite okudum. Kellik benim suçum mu?” diye sordu, Meclis’ten gelen dilekçeye yanıt veren İçişleri Bakanlığı ise, “mevzuat böyle” demekle yetindi. A.Y., tepki olsun diye saç ektirdi.

Adana’da yaşayan A.Y., TBMM Dilekçe Komisyonu’na yaptığı başvuruda, iki üniversite bitirdiğini, bir devlet dairesinde çalışmak istediğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘Çok zoruma gitti’

“2013’te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına Adana ilinde girdim. Yaşım 25, iki üniversite okudum, ister istemez saçlarım döküldü. Polislik sınavlarına da bu şekilde girdim. Sonuçta saç dökülmesi benim elinde olan bir şey değil. Allah’ın vermiş olduğu bir şey, ben ne yapabilirim? Neyse mülakata girdim. Kurul karşısına çıkar çıkmaz komisyon üyeleri birbirlerine ‘Bu arkadaşın saçı yok polisliğe kabul edemeyiz’ dediler. Sonra yüzüme de söylediler. ‘Sizin saçınız yok sizi teşkilata ve aramıza alamayız, sizinle çalışamayız’ diyerek beni eleyip odadan çıkardılar. Çok zoruma gitti.”

A.Y. dilekçede “Sizden emniyetin personel seçimindeki bu saç uygulamasının kaldırılması için gerekli mercilerle iletişime geçmenizi talep ediyorum” dedi.

Bakanlık: Mevzuat böyle

TBMM, A.Y.’nin bu başvurusunu hemen işleme alarak İçişleri Bakanlığı’na bu uygulamanın doğru olup olmadığını sordu. İçişleri Bakanlığı, TBMM’ye gönderdiği yazıda 3 bin 300 öğrenci alınması konusunda Ekim 2013’te Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kararı bulunduğunu, KPSS’den 60 ve üzeri alan 7 bin 288’i kadın olmak üzere toplam 32 bin 384 kişinin başvuruda bulunduğunu kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Adana Bölge Merkezi 2. Kurul’da 24 Ekim 2013’te yapılan seçme işleminin 1. aşamasında Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin, Cilt Hastalıkları 3. maddesi, ‘Hamiltonklasifikasyonuna göre Tip 3’e (dâhil) kadar Androjenik alopesisi olanların öğrenciliğe kabul edileceği hükmü bulunduğundan dilekçenin saç yapısının Tip-4 olduğu görev kurul tarafından tespit edilerek POMEM öğrenci adayı olamaz kararı verilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı’nın işaret ettiği mevzuat hükmünde “saç” ifadesi açıkça geçmiyor, ancak “androjenik alopesisi” ifadesi, “erkek tipi saç dökülmesi” olarak tanımlanıyor.

Saç ektirdi

TBMM, İçişleri Bakanlığı’nın mevzuatı gerekçe göstererek polisliğe alınmadığı yanıtını A.Y.’ye iletti. Bu gelişmeler üzerine A.Y., hem tepki göstermek hem de girmeyi planladığı bir sonraki polislik sınavında elenmemek için saç ektirdi. A.Y., Milliyet’e, “Rencide eder gibi elediler. Sinirlendiğim için tepki olarak saç ektirdim. Hem de bir sonraki sınava inatlı gireceğim. Elenmemek için de saç ektirmiş oldum” dedi.