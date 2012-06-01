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Politika

'Keleş' mermisi gazetecinin çıktı

Selahattin Demirtaş, konuşma yaptığı yerde bulunan keleş mermisi için ''tehdit ediliyoruz'' demişti

01 Haziran 2012 21:24

 

BDP lideri Selahattin Demirtaş’ın açıklama yaptığı yerde bulunan kalaşnikof mermisinin yerel bir gazetecinin cebinden düştüğü ortaya çıktı.

Kayapınar ilçesindeki kültür merkezinde düzenlenen 2. Ekoloji ve Yerel Yönetimler Konferansı'na katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ın  açıklama yaptığı yerde uzun namlulu silaha ait bir mermi bulundu. 

Tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını vurgulayan Demirtaş, "Bu zavallılık ve acizliktir. Bu tehditlerle geri adım attırabileceğiniz tek bir BDP'li olmayacak, bulamayacaksınız. Çünkü, biz haklıyız, meşruyuz. Çünkü biz mazlum bir halkın onurlu siyaseti ve temsiliyetini yürütüyoruz. Bu tür tehditler sadece tehdit edenlerin ucuzluğunu ve çirkinliğini gösterir" dedi.

Gülten Kışanak ise "Kargadan korkan darı ekmez. Biz bu devletin kirli yüzünden derin komplolarından korksaydık bu mücadeleye başlamazdık” diye konuştu.

 

Gazetecinin cebinden düşmüş

 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan bir kişinin merminin kendi cebinden düştüğünü ifade ettiğini bildirdi.

BDP İl Başkanı Zümrüt, muhabirin başka bir habere gitmek için acilen çıkmak istediği sırada anahtarını çıkarırken, merminin cebinden düştüğünü anlattığını söyledi.

Söz konusu gazetecinin ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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