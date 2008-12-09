Kelepir vapur: 85 bin YTL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2005 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nden (TDİ) devraldığı yolcu vapurlarını ihtiyaca cevap vermediği için satışa çıkardı.



1986 yılında inşa edilen Aynalıkavak, Büyükçekmece, Küçüksu, Ayvansaray, Küçükçekmece, Göksu-II vapurlarını ihale ile satma kararı aldı. Yolcu vapurları 85 bin ila 110 bin YTL arasında değişen fiyatlarla satılacak.



Satışların İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin isteği doğrultusunda yapıldığını belirten İBB Basın Danışmanlığı yetkilileri, "Gemiler, istenilen yolcu taşıma kapasitesini karşılayamadığı ve yüzmesi, çalışması masraflı olduğu için satışa çıkarıldı." açıklamasında bulundu.



Büyükşehir Belediyesi, TDİ'den devraldığı 6 yolcu vapuru ve bir hizmet motorunu ihale yolu ile satacak. Büyükşehir, yolcu vapurları için 26 Ağustos'ta ihaleye çıkmıştı. İlk ihalede satılamayan yolcu vapurları için ikinci kez ihale yapılıyor. İkinci ihale 16 Aralık'ta İBB'nin Saraçhane'deki Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Satışa çıkarılacak vapurlar 85 bin ve 110 bin YTL arasında değişen muhammen bedelle ve açık teklif usulü ile alıcı bulacak. 1989 yılında inşa edilen yolcu vapurları, ortalama 170 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Şehir hatları vapurları 2005 yılı Mart ayında Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) tarafından protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. TDİ Büyükşehir'e 15'i arabalı, 41'i yolcu vapuru olmak üzere 56 vapur ile birlikte 9'u yüzer, 9'u arabalı 50'si de normal olmak üzere 68 iskele devretti. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar bu vapurlardan 7'sini sattı.



