Kelebekler Vadisi'ndeki şelale kuruma tehlikesiyle karşı karşıya!

Muğla’nın Faralya köyünden çıkarak Kelebekler Vadisi’ne kadar ulaşan akarsu, çevredeki otel, motel ve pansiyonların izinsiz kullanımı sebebiyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.

Babadağ eteklerindeki Faralya köyünden çıkan akarsu, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kelebekler Vadisi’nin tam ortasından dökülerek denize ulaşıyor. Ancak son zamanlarda şelale kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Suyun cılızlaşma sebebini araştıran çevre gönüllüleri akarsu yatağına borular döşendiğini tespit etti. Bu boruların adresi ise civardaki oteli motel ve pansiyonlar olduğunu ortaya çıkardı. Vatandaşlar bu boruları fotoğraflayarak CİMER’e şikâyette bulundu.

Şikâyette bulunanlardan biri de Kelebekler Vadisi’nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz oldu. Hürriyet’ten Toygun Atilla imzalı habere göre, su güzergâhındaki tabiat örtüsünün tehdit altında bulunduğunun altını çizen avukat Hasan Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şayet, kaynak suyunun işletmeler tarafından bu şekilde kullanımı devam eder ise bu yaz aylarından itibaren başta Kelebekler Vadisi olmak üzere su güzergâhındaki pek çok ağacın ve bitkinin kuruyacağına, çevrenin ekolojik yapısının değişeceğine şüphe yoktur. Kaynak suyunun güzergâhı üzerindeki işletmelerin suyu kullanması mevzuata göre mümkün değildir. Bu duruma müdahale edilmezse Kelebekler Vadisi başta olmak üzere tüm doğal çevre yok olacak, çöle dönecektir.”