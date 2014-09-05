"Kelebek Konserde" Alman Radyo ödüllerinde en yenilikçi proje seçildi

Alman Radyo ödüllerinde en yenilikçi proje ödülü ‘’ Kelebek Konserde’’ projesine gitti. Ödülü Hamburg’da yapılan törenle Funkhaus Europa Köln Radyosu editörlerinden Tuba Tunçak ve WDR’den Mirjam von Jarzebowski aldı. Alman Radyo Ödülleri jürisi, ‘’Kelebek Konserde’’ nin ödüle farklı kültürlerden çocukları biraraya getirip ortak bir deneyim yaşattığı ve klasik müziğe duyulan sevgiyi arttırdığı için ödüle layık görüldüğünü açıkladı. WDR Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Walerı Weber, ödülden dolayı mutluluğunu dile getirirken, ‘’Kelebek Konser’’ projesinden sadece çocuklar değil yetişkinlerin de etkilendiğini, yarattığı heyecan ve multimedyal yapısıyla çok kültürlü klasik müziği halka yaklaştırdığını söyledi.

WDR Orkestrası, Funkhaus Europa, Çocuk programı KiRaKa, Planet Schule ve Kuzey Ren Westfalya müzik derneği tarafından ortaklaşa hazırlanan projenin en önemli amaçlarından biri medyanın ve müziğin pedagojik yönünü kullanarak farklı etnik kökenlerden gelen çocukları biraraya getirmek yeni melodiler bulmaktı. 28 Mart;da düzenlenen konserde 1200 ilkokul öğrencisi, WDR Radyo Orkestrası ve beş Türkiye kökenli solist katıldı. Bir Türk bir de Alman gazeteci tarafından sunulan konserin ön çalışması okullarda yapıldı. Konsere destek veren Türkçe Almanca çocuk yayını ‘Kelebek’ de geçen yıl Alman radyo ödüllerine adaydı.