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Kültür-Sanat

Kelebeğin Rüyası'na Oscar yolu kapandı

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Kelebeğin Rüyası, yabancı dilde Oscar ödülü kazanma şansını yitirdi

21 Aralık 2013 13:45

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Kelebeğin rüyası filmi, Amerikan Sinema Sanatları Akademisi’nin dün yayınladığı 9 filmlik kısa listede yer almadı. Akademi ekim ayında ödüle 76 filmin aday olduğunu açıklamıştı. Kısa listede Suudi Arabistan’da kadın yönetmen Haifee el Mansur tarafından gizlice çekilen ilk film olan “Wadjda” da yer bulmadı. 50 yıldır Pakistan’dan Oscar’a aday olan ilk film olan “Zinda Bhaag” (Canlı kaçtı) da ödül şansını yitiren filmler arasında yer aldı.

Listeye girmeyi başaran filmler arasında ise Hong Konglu yönetmen Wong Kar-wai’nin vatandaşı Bruce Lee’nin yaşamından kesitler verdiği “The Grandmaster” ve Filistinli Hani Ebu Esad’ın festivallerde büyük beğeni toplayan “Ömer” filmleri dikkat çekiyor.

Diğer yedi film şöyle:

"The Broken Circle Breakdown," Belçika,

"An Episode in the Life of an Iron Picker," (Bosna Hersek)

"The Missing Picture," (Kamboçya)

"The Hunt," Danimarka,

"Two Lives," (Almanya)

"The Notebook," (Macaristan)

"The Great Beauty," (İtalya)

Yabancı dilde Oscar adaylarının sayısı Ocak ayı başında beşe indirilecek. 86’ıncı Akademi Ödüllerinin tüm adayları 16 Ocak’ta açıklanacak. Oscar Ödül töreni ise 2 Mart’ta Los Angeles’ta düzenlenecek.

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