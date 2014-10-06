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Kültür-Sanat

'Kelebeğin Rüyası'na İtalya'dan ödül

Terra di Siena Film Festivali, uluslararası ölçekte filmlerin yarıştığı Avrupa kıtasının önemli festivallerden biri olarak kabul ediliyor

06 Ekim 2014 02:47

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Kelebeğin Rüyası" filmi, İtalya'daki Terra di Siena Film Festivali'nde "En İyi Film" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin ve Mert Fırat'ın paylaştığı film, İtalya'daki festivalde "En İyi Film" seçildi.

Terra di Siena Film Festivali, uluslararası ölçekte filmlerin yarıştığı Avrupa kıtasının önemli festivallerden biri olarak kabul ediliyor.

Pek çok yurt dışı ve yurt içi festivalden ödülle dönen "Kelebeğin Rüyası", en son Arnavutluk'ta düzenlenen 7. Dures Film Festivali'nde "Balkanların En İyi Filmi" ödülüne layık görülmüştü.

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