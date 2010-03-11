Keko'ya annesinin ve kardeşinin öldüğünü söylediler

T24

Keko gözyaşlarıyla annesini ve kardeşini yutan evlerinin enkazına koşarak, “Annem burada” diye haykırdı. Keko’nun enkaz altında annesini ve kardeşini aramak istemesini görenler de gözyaşlarına hâkim olamadı. Yakınlarının enkazdan uzaklaştırmakta güçlük çektiği Keko’yu sağlık görevlileri ikna etti. Babası Mehmet Ali Çiçek’in Almanya’da olması sebebiyle yalnız kalan Keko, dün annesi ve kardeşinin mezarlarını da ziyarete götürüldü. Ağıtlar yakan akrabalarıyla birlikte gözyaşlarını tutamayan Keko, mezar taşlarını öptü, dualar etti.Mezarların üzerine kapanan ve ağlayan Keko, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayı televizyondan öğrenen baba Mehmet Ali Çiçek’in Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Ayten ve Emre Çiçek, akrabaları Halis Çiçek tarafından yıkılan evlerinin enkazından ölü olarak çıkartılmıştı. Keko ise, yaralı olarak kurtarılmıştı.