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Yaşam

Keko'ya annesinin ve kardeşinin öldüğünü söylediler

Keko gözyaşlarıyla annesini ve kardeşini yutan evlerinin enkazına koşarak, “Annem burada” diye haykırdı.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Depremde Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde çöken iki katlı kerpiç evde annesi Ayten ve 3 yaşındaki kardeşi Emre’nin öldüğü kendisininden gizlenen 8 yaşındaki Keko Çiçek, dün sabah acı gerçeği öğrendi.



Keko gözyaşlarıyla annesini ve kardeşini yutan evlerinin enkazına koşarak, “Annem burada” diye haykırdı. Keko’nun enkaz altında annesini ve kardeşini aramak istemesini görenler de gözyaşlarına hâkim olamadı. Yakınlarının enkazdan uzaklaştırmakta güçlük çektiği Keko’yu sağlık görevlileri ikna etti. Babası Mehmet Ali Çiçek’in Almanya’da olması sebebiyle yalnız kalan Keko, dün annesi ve kardeşinin mezarlarını da ziyarete götürüldü. Ağıtlar yakan akrabalarıyla birlikte gözyaşlarını tutamayan Keko, mezar taşlarını öptü, dualar etti.

Mezarların üzerine kapanan ve ağlayan Keko, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayı televizyondan öğrenen baba Mehmet Ali Çiçek’in Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Ayten ve Emre Çiçek, akrabaları Halis Çiçek tarafından yıkılan evlerinin enkazından ölü olarak çıkartılmıştı. Keko ise, yaralı olarak kurtarılmıştı.



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