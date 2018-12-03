Kek içinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Denizli'de polisin durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumartesi günü Pamukkale İlçesi Denizli- Antalya Karayolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin arka koltukta tepki vermesi üzerine polisler, poşet içinde sufle kekler buldu. Keklerin içini açınca, küçük poşetler içinde gizlenmiş toplam 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)