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Keira Knightley, Koronavirüs'e yakalandı

İngiliz oyuncu Keira Knightley, eşi ve iki çocuğuyla birlikte hastalığa yakalandığını açıkladı

28 Kasım 2021 20:17

'Karayip Korsanları', 'Aşk ve Gurur', 'Düşes', 'Enigma', 'Anna Karenina' gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Keira Knightley, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Koronavirüs'e yakalandı.

2013 yılından bu yana evli olduğu müzisyen eşi James Righton ile altı yaşındaki oğlu Edie ve iki yaşındaki Delilah'ın da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Knightley, eşinin, hastalığı belirtisiz bir şekilde geçirdiğini, kendisinin ise "çok kötü hissettiğini" söyledi.

36 yaşındaki oyuncu, eşinin soğuk su yüzücüsü olduğunu, bu nedenle hastalıktan fazla etkilenmediğini, ancak kendisinin aynı durumda olmadığını belirtti.

Öte yandan Kinghtley, geçtiğimiz sene koronavirüs pandemisinin yarattığı endişeler ve iki çocuğunun bakımı için 'The Essex Serpent' adlı TV dizisinden ayrılma kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı.

 

Keira Knightleycovidkoronavirüs
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