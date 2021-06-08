Keira Knightley: Cinsel tacizin herhangi bir türüyle karşılaşmayan hiçbir kadın tanımadım

Oyuncu Keira Knightley, kendisi de dâhil olmak üzere cinsel tacizle karşı karşıya kalmayan hiçbir kadın tanımadığını söyledi.

Harper's Bazaar dergisine konuşan Keira Knightley, kadınların karşılaştığı cinsel tacizin boyutunu "Herkes bir şekilde bir türünü yaşamıştır" ifadeleriyle anlattı.

Kendisinin cinsel tacizle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusunu yanıtlayan Knightley "Evet. Yani herkes yaşadı. Kelimenin tam anlamıyla bir tür cinsel tacize maruz kalmamış hiçbir kadın tanımıyorum. Kadınlara evlerine güvenli bir şekilde gidebilmek için yapmaları gerekenler söylenirken düşündüm 'Bunların hepsini hiç düşünmeden yapıyorum"

Knigthley daha önce de verdiği bir söyleşide filmlerde yakın sahneler çekmekten duyduğu rahatsızlığı ve kadınlara biçiren rollerin "flörtöz ya da anaç" arasında kalmasından bahsetmişti. Oyuncu, "Annelik ve vücut farkındalığı üzerine bir hikâye yapıyor olsam üzgünüm ama kadın bir yapımcıyı tercih ederdim"