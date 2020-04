Keira Knightley: Bundan sonra film ekibinin önünde çıplak durmak istemiyorum

Aşkın Kıyısında (The Edge Of Love) ve Düşes (The Duchess) gibi filmlerde cüretkâr sahnelere imza atan İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinemada çıplaklığa veda ettiğini açıkladı.



Financial Times’a konuşan 34 yaşındaki oyuncu, iki çocuğu olduğunu belirterek bundan böyle açık sahnelerde oynamayacağını söyledi.



Rol aldığı Karayip Korsanları filmiyle kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan, sonra da iddialı yapımlarda kamera karşısına geçen Knightley, daha gençken kamera karşısında çıplak kaldığında kendini rahat hissettiğini ama artık bu konudaki görüşünün değiştiğini belirtti.

"Göğüslerim sarktı" itirafı

Knightley, iki çocuk dünyaya getirdikten sonra bedensel görüntüsünün değiştiğini, bu yüzden film ekibinin önünde soyunmak istemediğini anlatan Knightley "Göğüslerim sarktı" itirafında bulundu.

Rock müzik grubu Klaxons’un üyesi James Righton ile evliliğinden, dört yaşında Eddie ve geçen yıl doğan Delilah adlı iki kızı bulunan Knightley "Bedenimle gerçekten mutluyum. Harika bir şey yaptı. Fakat aynı zamanda orada öyle bütün film ekibinin önünde çıplak durmak istemiyorum" dedi.

Keira Knightley, geçen yıl Alexander Skarsgard ile birlikte kamera karşısına geçtiği Aftermath filmindeki sevişme sahnelerinde dublör kullanmıştı.

20 yaşındayken rol aldığı Aşk ve Gurur isimli 2005 yapımı filmde canlandırdığı Elizabeth Bennet rolü ile Oscar ve Altın Küre’ye aday gösterilen ünlü oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne en genç aday gösterilen 3’üncü kişi oldu.