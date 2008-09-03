Kegel egzersiziyle kaslarınızı güçlendirin

Gebelik, doğum, kronik öksürük ve aynı zamanda genetik bir eğilim de varsa vajen duvarı ve pelvik taban dediğimiz basen altındaki kaslarda gevşeme olabilir. Bunun sonucu vajina gevşemesi, idrar kaçırma, rahim sarkması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumların hem önlenmesi, hem tedavisi amacıyla Kegel denilen egzersiz yapılabilir. Amaç, pelvis tabanı kaslarının güçlendirilmesidir.

Bu kasların nerede olduğu ve nasıl kullanılabileceği jinekolog tarafından öğretilebilir ama kendiniz de idrarınızı yaparken nasıl durduğunuza dikkat ederek veya vajinanızın girişini sadece oradaki kasları sıkarak daraltmayı deneyerek öğrenebilirsiniz. Bunu yaparken karın, bacak veya kalça kaslarının hiçbirini kasmamalı, rahat nefes almalısınız. Pelvis tabanı kasları kasılınca dış genitaller ve anüs hafifçe yukarı doğru hareket ederler. Kasılma-gevşeme şeklinde arka arkaya 10 kez tekrarlanan egzersiz, günde en az 3 kere yapılmalıdır. Egzersiz ne kadar sık yapılırsa o kadar kolay hâle gelir.