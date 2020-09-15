KEDV, eğitici eğitimleri için adaylar arıyor

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Koronavirüs pandemisi sürecinde evlere kapanan, ücretsiz bakım yükleri artan ve daha da yoksullaşan kadınlara ulaşmak için eğitimlerini uzaktan vermek üzere uyarladı.

Vakıf, pandemi şartlarına bağlı olarak yüz yüze ya da uzaktan sürdürülecek eğitimler için yeni eğitici eğitimleri düzenleyerek eğitici havuzunu genişletmek istediklerini duyurdu.

Kadınların örgütlenmesi ve yoksulluğa karşı mücadelede güçlenmeleri için çalışma heyecanı olan adayları aradıklarını belirten KEDV, ilgili kişilerin başvuru formunu doldurarak 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar kedv@kedv.org.tr adresine gönderebileceklerini belirtti.

Düzenlenecek eğitim programları şu şekilde:



Liderlik ve örgütlenme: Kadınların ortak sorunları ve önceliklerini belirlemeleri, bunlara yönelik ortak çözümler geliştirmeleri ve bunları uygulamalarına yönelik liderlik, iletişim ve örgütlenme becerilerini geliştirmeleri.

Farklılıklara saygı: Mülteci ve yerelden kadınların tanışması, ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesi ve iki topluluk arasında sosyal uyum ortamının oluşturularak, dayanışmanın artırılması amacıyla

Ekonomik okuryazarlık: Kadınların günlük hayatlarında, yoksullukla mücadelelerinde ve ekonomik girişimlerinde ihtiyaç duyduğu temel ekonomi ve finans bilgi ve becerilerini geliştirmeleri

Mahallelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması: Kendi işini kurmak isteyen ya da mevcut işini geliştirmek isteyen kadınların, gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin, gerçekli iş fikirleri ve iş planları oluşturmalarının desteklenmesi

Bu programlar kapsamında eğiticilerden beklenenler şunlar:

KEDV eğitici eğitimine katılmaları

Eğitimlerin organizasyonu ve uygulamasını tamamlamaları

Raporlama yapmaları

Uygulayıcılar arasında değerlendirme ve bilgi / deneyim paylaşımı toplantılarına katılmaları

Eğiticilerin sahip olması gereken özellikler şu şekilde aktarıldı:

Eğitim vereceği konu ile ilgili bilgi ve donanıma sahip,

Yoksulluk, göç, şiddet, kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi gibi toplumsal konularda çalışmak için heyecan ve motivasyonu olan,

Kadın bakışına sahip, iletişimi güçlü,

Daha önce eğitim vermiş ya da vermeye yönelik motivasyonu yüksek,

Analiz ve organizasyon becerisi olan ve raporlama yapabilen,

Mültecilere yönelik verilecek eğitimler için Arapça bilen, mülteci çalışmaları alanında deneyim sahibi,

Bir proje yürütmüş ya da projede çalışmış / Alanında deneyim sahibi (bankacı, iktisatçı vb),

Aynı anda başka proje ya da STK’larda benzer işler yapması durumunda, eğitim çalışmasına yeterli zaman ayırabilen ve faaliyetlerin birbirine karışmamasını taahhüt eden kişiler başvuruda bulunabilir.