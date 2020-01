Kedi ile insanın dostluğu ne zaman başladı?

Çin'de yapılan kazılarda elde edilen bulgular, 5 bin yıl önceki çiftçilerin kedilerle birlikte yaşadığını gösterdi. Amerikan Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Çinliler'in kedileri tahıllarla besledikleri ve bu şekilde evcilleştirmeyi başardıkları tahmin ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Pekin'deki Çin Bilim Akademisi'nden Yaowu Hu ve ekibi, Çin'in Şansi vilayetindeki Kuanhucun adlı köyde buldukları ilk kediye ait olduğu düşünülen sekiz kemik parçasını inceledi. Araştırmacılar, radyo karbon testi sonucu bulguların 5 bin 300 yıl öncesine dayandığını tespit etti. Bu dönem vahşi kedilerin evcilleştirilmeye başlandığı düşünülen zamana denk geliyor. Bulgular, o dönemki kedilerin bugün Avrupa'daki evcil kedilerden daha büyük, ancak Avrupa'daki vahşi kedilerden daha küçük olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, Çinlilerin 5 bin yıl önce kemirgenleri uzak tutmak için kedi beslediğini düşünüyor. Tahıl ya da gıda maddelerini saklamak için kullanılan toprak kapların da farelerin çok zor girebileceği şekilde biçimlendirildiği vurgulanıyor.

Kediler bugün de en çok sevilen evcil hayvanların arasında yer alıyor. Yaowu Hu başkanlığındaki ekipten araştırmacılar, dünya genelinde 500 milyondan fazla ev kedisi olduğunu belirtiyor. Ancak kedilerin atalarının tam olarak nasıl evcilleştirildiği konusundaki bilgiler hâlâ kısıtlı.