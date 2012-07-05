Kediyi tekmeleyerek öldüren U.G'ye hapis cezası

İzmir’de, Ahmet Hüsnü Arda Baran’ın işlettiği büfenin önündeki kutuda yatan ’Yamuk’ adlı felçli ve hasta tekmeleyerek kediyi öldürmekten yargılanan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencisi U.G., 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hükmün açıklanmasını geri bırakan hakim, Baran’ın avukatının, U.G.’nin cezasını hayvan barınağında çalışarak çekmesi talebini ise reddetti.

Olay 2010 yılı Ekim ayında Bornova’da meydana geldi. Büfesini açmaya gelen Ahmet Hüsnü Arda Baran, kedisinin öldüğünü görünce kamera kayıtlarını inceledi. Kedisinin bir genç tarafından tekmelenerek ve başı ezilerek öldürüldüğünü tespit etti. Ahmet Hüsnü Arda Baran, polise kamera kayıtları ile birlikte gidip şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis, kediyi öldürenin U.G. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Adliye’ye sevk edilen U.G., para cezası kesilip serbest bırakıldı.

Yamuk’un sahibi Ahmet Hüsnü Arda Baran, avukatı Barış Kaşka aracılığıyla savcılığa gidip şikayetçi oldu. Üniversite öğrencisi U.G. hakkında İzmir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ’haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürme, işe yarayamayacak hale getirme veya değerinin azalmasına neden olma’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.

Davanın son duruşmasına, Yamuk’un sahibi Ahmet Hüsnü Arda Baran, tarafların avukatları ve hayvanseverler katıldı. Hakim, sanık U.G.’nin, kedinin bedeli olarak Ahmet Hüsnü Arda Baran’ın talep ettiği 1000 TL’yi ödediğini belirtti.

Baran’ın avukatı Barış Kaşka, sanığa hapis yerine, İzmir’in Menderes İlçesi’ndeki Şopengazi Hayvan Barınağı’nda bir süre görev yapması yönünde karar verilmesini talep etti. Davayı sonlandıran hakim, bu talebi reddetti. U.G.’yi, önce 4 ay hapse mahkum etti, ardından cezayı 3 ay 10 güne indirip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Avukat Barış Kaşka, müvekkili Ahmet Hüsnü Arda Baran’ın, U.G.’nin ödediği 1000 TL’yi Şopengazi Hayvan Barınağı’na bağışlayacağını söyledi.