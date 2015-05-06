Kediyi işkenceyle öldüren üniversiteli gencin cezası belli oldu

Eskişehir’de bir kediyi yaralayarak telef eden ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan üniversite öğrencisi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vatan gazetesinin haberine göre, sözkonuzu olay 9 Şubat 2014 tarihinde Eskişehir’de yaşandı. Sahiplendiği kediyi yaralayan üniversite öğrencisi M.C.A., hayvanın can çekişme görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Olayın ardından M.C.A., yarıyıl tatili için gittiği memleketi Bartın’da gözaltına alındı. İfadesi alınan M.C.A. serbest bırakılırken, hakkında konuyla ilgili dava açıldı.

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık M.C.A., anne ve babası, hayvanseverler ve avukatlar katıldı. Duruşmada konuşan M.C.A. suçunu kabul ettiğini söyleyerek, “Pişmanım ama sürekli hayvan öldüren bir insan değilim. Evimde de hala kedi ve köpek besliyorum. Kötü bir insan olsam hala hayvan beslemem. Psikolojim bozuk değildir. Vereceğiniz cezanın ertelenmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Duruşmaya katılan avukatlar ve hayvanseverler ise M.C.A.’nın cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan Hakim Orhan Küçükfidancı, sanık M.C.A.’nın ‘haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvanı öldürme’ suçunu işlediğinin sabit görüldüğünden 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Küçükfidancı kararın açıklanmasının ardından, “En üst hadden vicdanıma dayanarak ceza verdim” dedi.