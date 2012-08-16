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Yaşam

Kediyi fırında pişirecekti

Hayvanları koruma dernekleri olayla ilgili soruşturma başlattı

16 Ağustos 2012 16:38

İngiltere’de 8 yaşındaki bir çocuk komşusunun kedisini korkutmak için onu mikrodalga fırına koydu. Sahibi kediyi yanmaktan son anda kurtardı.

İngiltere’nin Kent şehrinde yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk alt katında oturan komşusunun kedisini korkutmak istedi.

Kediyi mikrodalga fırına koyan çocuk fırını çalıştırdı. Sahibi kediyi yanmaktan son anda kurtardı.Kuyruğundan yaralanan kedinin durumu iyiye gidiyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayı duyan hayvan severler kediyi pişirmek isteyen çocuğa tepki gösterdi. Hayvanları koruma dernekleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sahipleri kuyruğu yanan kediyi hayvan koruma derneğine götürdü. Travma yaşayan kedinin yaralarının iyileştiği belirtildi.

Hayvan derneğinden Ray Bailey İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak yaşanan korkunç olayla ilgili şunları söyledi ve “Feci bir olay yaşandı. Bunu çok küçük bir çocuğun yapması ise olayı daha da vahim bir boyuta taşıyor” dedi.

Yetkililer 10 yaşından küçük olduğu için çocuğa yasal işlem uygulanmayacağını açıkladı.

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