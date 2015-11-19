Kediniz duygularınızı hissediyor mu?

Kediler, insanın duygusal ifadelerine karşı hassas olduğunu ortaya çıktı. ABD’de yapılan araştırmaya göre, insanların değişen yüz ifadelerine göre kedilerin davranışlarının değiştiği fark edildi.

BBC’den Robin Wylie’nin haberine göre ABD’nin Michigan eyaletindeki Oakland Üniversitesi’nden Moriah Galvan ile Jennifer Vonk 12 kedi ve onlarla yaşayan insanlar üzerinde bir araştırma yaptı. Birlikte yaşadıkları insanlar gülümsediğinde ve kaş çattığında kedilerin farklı davrandığı görüldü. Birlikte yaşadığı insan gülümsediğinde; kediler mırlama, sürtünme ve kucağa oturma gibi 'pozitif' davranışları daha fazla sergiliyor ve somurtma durumuna kıyasla onlara daha yakın zaman geçirmek istiyordu.

Kediler beraber yaşadıkları insanlar yerine yabancılarla olduklarında farklı davranıyordu. Kişilerin gülümseme ya da somurtmasından bağımsız olarak aynı miktarda pozitif davranış sergiliyorlardı. Bu sonuçlar kedilerin insanın yüz ifadesini okuyabildiğini ve bunu zamanla öğrendiğini gösteriyor.

İnsanların duygularıyla uyumlular

Köpeklerin insanın yüz ifadesinden anladığı bir süredir biliniyordu. Fakat kedilerin de benzer yeteneklerinin olduğuna dair verilere ilk kez rastlanıyor. Aynı konuda daha önce yapılan tek araştırmada net bir sonuca varılamamıştı. Galvan ve Vonk’un vardığı sonuç kedilerin insan duyguları ile sandığımızda daha uyumlu olduğunu gösteriyor. Fakat bu, onların empati hissetmesi anlamına gelmiyor. İnsanların gülümsemesiyle ödül arasında bağlantı kuruyor olabilirler. İnsanlar mutluyken kedilerine bir şeyler verme ihtimali daha yüksektir. Kediler insanın ruh halini gerçek anlamda anlamasa da araştırmada insan mimiklerini çok iyi ayırt ettikleri, ayrıca insana ilgi gösterdikleri görüldü.

Vonk, araştırmalarının, kedilerin birlikte yaşadıkları insanlara karşı sanıldığı kadar kayıtsız olmadıklarını gösterdiğini söylüyor.

Köpeklerin tepkileri neden daha güçlü?

Peki ama kedilerin duygusal zekalarını keşfetmek neden uzun zaman aldı? Bu, tepkilerinin fazla belirgin olmamasından kaynaklanabilir. Mırlanma ve sürtünme gibi pozitif davranışların yanı sıra kedilerin hallerinden memnun oldukları zamanlarda vücutlarının ve kulak ve kuyruk hareketlerinin belli bir biçim aldığı görüldü. Buna karşılık bilim insanları köpeklerin mutlu ve kızgın yüzler karşısında farklı tepki gösterdiğini uzun zamandır biliyordu. Bunun nedeni köpeklerin tepkilerini daha açık ifade etmeleri olabilir. 2011’de yapılan bir araştırmada, köpeklerin kızgın bir insanla karşılaştıklarında farklı vücut hareketleri sergilemek yerine onlardan aktif bir şekilde kaçındıklarını göstermişti.

Kedilerle köpeklerin insan duygularına karşı farklı tepki göstermeleri tarih öncesine dayanıyor. Köpeklerin insan mimiklerine daha güçlü tepki vermesi onlarla yaşama uyum sağlamada daha uzun zaman geçirmiş olmasıyla bağlantılı olabilir.