Kedilerin velayeti davasında Piraye ve Cingöz'ün psikolojisi gözetildi

İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, ayrılan sevgililerin, beraberken sahiplendikleri kedilerin kimde kalacağına ilişkin davada karar verirken kedilerin psikolojilerinin nasıl etkileneceğine yönelik bilirkişi raporu aldı. Dosyadaki bilgilere göre, bir dönem beraber yaşayan çift, 2013'te ‘Piraye’, 2015'te ise gözü kör olan ‘Cingöz’ adını verdikleri kedileri sahiplendi ancak çiftin beraberliği 2016'da sona erdi.

Davacı, mahkemeden "Piraye" ve "Cingöz"ün kendisine vermesini istedi

Ayrılmalarının ardından gayrimenkul danışmanı olan davacı C.O., kedilerin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı. C.O, dava dilekçesinde kendisine yeni ev bulana ve düzenini sağlayana kadar kedileri eski kız arkadaşına bıraktığını, bu dönemde davalı kadın eve olmadığında da onları görmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Piraye’nin sosyal sorumluluk projesi ‘4 Duvar 1 Yuva’ için ilham kaynağı olduğunu, proje kapsamında satılan her portföyün satışından elde edilen danışmanlık ücretinin bir kısmıyla barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların mama ihtiyacının karşılandığını kaydeden davacı, 2018'de düzenini sağlamasının ardından kedileri almak üzere mesaj attığını ancak "Kediler artık bende." yanıtını aldığını ifade etti.

Davalı ise cevap dilekçesinde Piraye'yi birlikte sahiplendiklerini, bulunduğunda ölmek üzere olan Cingöz’ün tedavi masraflarını ise kendisinin üstlendiğini anlattı. Kedilerin yaşamları boyunca kendisinden sadece 5 hafta ayrı kaldığını belirten kadın, kedilerin eski erkek arkadaşına ait olduğu ve onlara geçici olarak bakacağı yönünde anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti.