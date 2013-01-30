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Çevre

Kediler doğaya insanlardan daha fazla mı zarar veriyor?

Kediler, türlerin çeşitliliğine tarımcılıkta kullanılan pestisit ya da insanlar tarafından canlıların doğal yaşam ortamlarının yok edilmesinden daha fazla zarar veriyor

30 Ocak 2013 13:06

Washington merkezli Smithsonian Koruma Biyolojisi Enstitüsü uzmanları'nın yaptıkları araştırmaya göre, kediler yalnızca ABD'de yılda 3,7 milyara yakın kuş, 20,7 milyar kadar da fare ve diğer küçük memelileri öldürdü. Araştırma kedilerin türlerin çeşitliliğine verdiği zararın, tarımcılıkta kullanılan pestisit ya da insanlar tarafından canlıların doğal yaşam ortamlarının yok edilmesinden daha fazla olduğunu sonucuna ulaştı.

Nature Communicaitons dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmayla Kuzey Amerika ve Avrupa'da bir kedinin yılda 30 ila 47 arasında kuş, 177 ila 299 arasında da küçük memeli hayvan öldürdüğü belirtildi.

ABD'de 84 milyon ev kedisi bulunuyor. Ancak bunların çoğunun zamanın büyük bir kısmını evlerde geçirdiği ve çok daha az avlandıkları ifade ediliyor.

Kuşları öldürenlerin çoğunun sokak kedileri olduğu belirtiliyor. Tahminlere göre, ABD'de 30 ila 80 milyon arasında sahipsiz ya da doğal ortamlarda yaşayan kedi var.

(Deutsche Welle Türkçe)

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