'Kediler insanları büyük bir kedi zannediyor'

İngiliz bir bilim insanları, kedilerin sahiplerini ‘daha büyük bir kedi olarak gördüğünü’ öne sürdü. On yıllar süren araştırmalarını bir kitapta toplayan biyolog, köpeklerin aksine kedilerin aslında fazlasıyla vahşi olduğunu savundu.

Eğer bir kediniz varsa büyük olasılıkla onunla halı üzerinde yuvarlanmıyor ve temizlemek için yalamıyorsunuz. Ancak İngiliz biyolog Dr. John Bradshaw, kedilerin yine de sahiplerini bizim sandığımızdan farklı gördüğünü öne sürdü. Bradshaw’a göre, kedileri insanları ‘daha büyük bir kedi olarak’ tanımlıyor.

Evcilleşmiş kedilerin davranışlarını 30 yıldan uzun bir süredir inceleyen Bradshaw, kedilerin insanların yanında sergiledikleri davranışlar için alışagelmişin dışında açıklamalar sundu.

Çalışmalarını ‘Cat Sense’ adlı kitapta toplayan Bradshaw, şirin görünmenin dışında neredeyse bir fonksiyonları bulunmayan kedilerin köpeklere nazaran çok daha az evcilleştiğini söyledi.

Annesinin karnı zannediyor

İngiliz araştırmacı, kedilerin yüzde 85’inin evcil olmayan kedilerle çiftleştiğine dikkat çekerek, kedilerin insan yanında sergiledikleri davranışların öğrenilmiş olmaktan çok, içgüdüden geldiğini belirtti.

Bradshaw’a göre, kediler bir yorganı, kanepeyi veya sahibinin el veya kollarını sıkarmış gibi yoğurmaya başladığı zaman, aslında annesinden daha fazla süt istediğini belirtiyor. Kedilerin bacak veya kollarımıza sürtünmesi ise aslında insanlara bir diğer kediye gösterecekleri davranışla yaklaşmalarını temsil ediyor.

Kedilerin öldürdükleri fareleri ortalıkta bırakması da marifetlerini göstermeyi amaçlamıyor. Avlarını yemek için güvenli bir ortam isteyen kediler, aslında fareyi ısırdıklarında, büyük kedilerin, yani insanların verdiği yemeğin daha iyi olduğunu fark ediyor.