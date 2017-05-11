Kediler için yola yatıp 'kasis' oldular

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) "Kampüs Patileri Topluluğu" üyesi öğrenci ve öğretim üyeleri, trafikte hayvan ölümleri konusunda farkındalık oluşturmak için yola yatıp araç geçişlerine bir süre izin vermedi.

Topluluk üyeleri üniversite yerleşkesinde bulunan kedi evinde toplanarak buradaki hayvanlara mama verdi. Daha sonra kedi evi önündeki güzergahta toplanan topluluk, ellerinde taşıdıkları "Dikkat pati çıkabilir", "Patiler için küçük, insanlık için büyük adım", "Çekelim dikkati ölmesin hiçbir pati", "Onlar için de frene basın" yazılı pankartlarla sürücüleri uyararak bir süre slogan attı.

"Yolda ve kedi bahçesinin önünde ezilip hayatını kaybeden patilerimiz oldu"

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Merve Şüheda Ozan, üniversite yerleşkesinde kedilerin barınması ve korunması için geçen yıl yapılan kedi evinin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Burada 70'e yakın kedinin bakımının yapıldığını ve mamalarının verildiğini anlatan Ozan, "Ne yazık ki özellikle kütüphane ile lojmanlar arasındaki yolda ve kedi bahçesinin önünde ezilip hayatını kaybeden patilerimiz oldu. Mevcut kasislere rağmen hızlı giden arabaların bu tür olumsuzluklara yol açmaması için şimdi yola kasis olarak yatacağız ve araç sürücülerinin dikkatini patilere çekeceğiz." dedi.

Topluluk üyeleri daha sonra, sürücülerin dikkatini çekmek için "kasis" şeklini alarak uzandıkları yolda bir süre araçların geçişine izin vermedi. Sürücüler de eyleme destek verdi.

Öğretim üyesi ve öğrenciler, daha sonra yolu trafiğe açarak dağıldı.