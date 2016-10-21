Kediler için müzik albümü, listebaşı oldu

Amerikalı çello sanatçısı ve müzik araştırmacısı David Teie’nin hazırladığı, 'kediler için müzik albümü', müzik satın alma uygulaması iTunes’un klasik müzik bölümünde birinci sıraya oturdu.

Dünyanın en büyük şirketlerinden Universal Music'in geçtiğimiz eylül ayında dünyanın ilk insanları hedeflemeyen albümünü yayımlayacağını açıklamıştı. Albüm, 28 Ekim’de tüm dünyada satışa sunulacak.

Kediler için müzikte, mırıldanma ve süt emme sesleriyle birlikte, Birleşik Devletler Ulusal Senfoni Orkestrası çello sanatçısı David Teie’e eşlik ediyor. Müzik, kedileri heyecanlandırmak yerine sakinleştirip mutlu etmeyi hedefliyor.

Ancak projenin mimarı David Teie çalışmasının ciddiye alınmamasından şikayetçi olduğunu ifade ediyor.

Yaşadığı en büyük zorluğun insanların projeyi aptalca bulması olduğunu söyleyen Teie, "Herkes müziğin ne olduğunu biliyor ama hayvanlar olaya dahil edilmiyor. Eğer üstüne düşünürseniz, asıl aptalca olanın müziğin ulaşabildiği sadece tek bir tür olması olduğunu anlarsınız.” diyor.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göre Teie, albümü yapma fikrinin, tamarin maymunları ile yaptığı çalışmaların sonrasında geldiğini söylüyor. Halihazırda tamarin maymununa sahip çok fazla insan olmadığından, insanların daha aşina olduğu bir tür ile çalışmaya karar veren Teie, çeşitlerinin fazlalığı nedeniyle köpekleri de elediğini ifade ediyor. Her ne kadar kendisi kedilere alerjik olsa ve uzaktan sevse de, kedilerle yaptıkları çalışmalar son derece başarılı oldu ve özellikle geçmişte şiddet gören nevrotik ya da gergin kediler üzerinde büyük etki gösterdiği tespit edildi. Albümün yapımı için başlatılan bağış kampanyasında, yaklaşık 250 bin dolar ( 750 bin lira) toplandı. Kampanya, aynı zamanda Universal Music’in projeyi fark etmesini sağladı ve Teie ile şirket arasında anlaşma imzalandı.

Albüm, 28 Ekim’de tüm dünyada satışa sunulacak ve Universal, ortada henüz üstüne çalışılmamış büyük bir pazar olduğuna inanıyor. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada Universal’in “dünyada ilk kez gerçekleşecek bu projenin bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını” ve hayvanlar için müzik projesinin köpekler ve atlarla devam edebileceğini ifade etti.

Teie, albümün yakaladığı büyük başarının ise müziğin sadece kedilere değil, insanlara da hitap etmesi olduğunu söyledi. Sonuçta, albümü liste başına taşıyan, insanların parası.