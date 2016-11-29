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Yaşam
BBC Türkçe

Kediler hakkında bilmediğimiz 10 şey

Evde en çok beslenen hayvanlardan kedilerle ilgili çoğu şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Ama hâlâ bazı gizli yönleri var.

29 Kasım 2016 20:25

Onlar evinizdeki kablolarla sürekli oynayarak internet bağlantısını kesebilir ya da atacağı bir pençe ile yüzünüzde derin izler bırakabilir. Bencil ve nankör olarak bilinirler. Ama bütün bunlar yine de onları izlerken gülümsememize engel değil.

İşte kediler hakkında bilmediğimiz bazı gerçekler:

1. Disneyland eğlence parkında gece olduğunda 200 kedi, fareleri yakalamak için serbest bırakılıyor.

2. Patilerinden terlerler.

3. Bir şeyi kararsızlıkla üç kez tattıktan sonra, dördüncüde kendilerinden emin bir şekilde yerler. Bu nedenle, antibiyotik vermek istediğinizde dördüncü mamaya ekleyebilirsiniz.

4. Günün ortalama yüzde 70'ini uyuyarak geçirirler.

5. İdrarları karanlıkta parlar.

6. Tatlı şeylerin tadını alamaz.

7. Dişi kediler sağ, erkek kediler ise sol patilerini daha çok kullanır.

8. Köprücük kemikleri yoktur.

9. Deniz suyu içebilirler, böbrekleri tuzu filtreleyebilir.

10.Toplamda 33 farklı canlı türünün neslinin tükenmesinden sorumlular. Kediler en istilacı 100 canlı türü arasında kabul ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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