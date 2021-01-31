Britanya'nın Lancashire bölgesindeki bir çiftlikte keçilerle Zoom görüşmesi düzenleyen çiftlik sahipleri 50 bin sterlin kazandı.

Rossendale'da yer alan Cronkshaw Fold Çiftliği'ni 2016'da annesinden devralan Dot McCarthy, burayı düğün, konaklama, iş ve eğitim gezileri gibi farklı amaçlarda kullanılabilecek biçimde dönüştürdü. Fakat 2020'de Covid-19 salgınının başlamasıyla çiftliğin bu çok yönlü gelir kaynakları da birer birer kullanılmaz hale geldi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, McCarthy, pandeminin etkisini artırmasıyla işlerin kötüleştiğini anlayarak ilginç bir fikirle duruma çözüm getirmeyi düşündü. McCarthy, belirli bir ücret karşılığında isteyenlerin çiftlikteki keçilerle Zoom üzerinden görüntülü görüşebilmesini sağladı.

Arayanlar farklı ad ve kişilik özellikleriyle tanıtılan keçilerden istedikleriyle çevrimiçi olarak görüşebiliyor. Dileyen "dikkat aralığı sınırlı" Mary, "pasif agresif" Lisa, "kameraya kafa atmayı seven" Cuthbert ya da "asil duruşlu" Elizabeth'le sohbet edebiliyor. Katılımcılar 5 sterlin (yaklaşık 50 TL) ödeyerek çiftlikteki 11 keçiden istedikleriyle görüntülü görüşebiliyor.

30 yaşındaki McCarthy, aslında bunun başta "şaka olarak, eğlence amaçlı" başladığını söyledi. McCarthy, "Çalışanım Emma'ya fikirden bahsettiğimde, ikimiz de çok uçuk olduğuna karar verip başka projelere yönelmemiz gerektiğini düşündük" dedi.

Yine de bir akşam Emma'nın e-mail ve telefon bilgileriyle internette ilan verdiğini anlatan McCarthy, ertesi sabah Emma'nın birçok e-mail ve telefon aldığını, hatta müşterilere yetişemeyecek duruma geldiğini söyledi. Pandeminin başından bu yana toplamda en az 50 bin sterlin (yaklaşık 500 bin TL) gelir elde ettiklerini belirten McCarthy, farklı meslekle uğraşan birçok kişinin keçilerle görüşmek için iletişime geçtiğini anlattı:

"Facebook'un Avrupa'daki denetleme takımından Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarına, hatta çevrimiçi kilise hizmeti veren papazlara kadar biraz neşelenmek isteyen birçok kişi bizi aradı."

McCarthy, Zoom görüşmelerinden kazandıkları gelirleri, karbon salımını azaltmak amacıyla çiftliğe kuracakları yenilenebilir enerji sistemleri için kullanacaklarını belirtti.