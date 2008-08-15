Keçilere nüfus sayımı

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Orman Programı Proje Sorumlusu Başak Avcıoğlu, Yeşil Artvin Derneğince gerçekleştirilen ''Kaçkar Dağları'nda Kafkasya Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve Yaban Keçisi Üzerine Envanter Çalışması'' projesini, Rize Çevre ve Orman Müdürlüğü ile WWF-Türkiye'nin desteklediğini söyledi.



Avcıoğlu, yaklaşık 2 ay önce başlayan ve gelecek yıl haziran ayında sona erecek projeye 20 bin dolar finansman desteği sağlandığını bildirdi. Kafkasya Ekolojik Bölge Koruma Planı'na göre Kafkasya çengel boynuzlu dağ keçisi ve yaban keçisinin tehlike altında bulunan önemli otçul türler arasında yer aldığını ifade eden Avcıoğlu, şöyle konuştu: ''Bu iki önemli türün popülasyon ve yayılımlarını içeren proje yürütülüyor. Projenin temel amacı, Kaçkar Dağları'nda etkin doğa koruma programlarının gerçekleştirilebilmesi için tür popülasyon ve coğrafik yayılım bilgilerinin güncellenmesidir.''



İki farklı keçi türü



Avcıoğlu, proje sonucunda, çengel boynuzlu dağ keçisi ve yaban keçisi popülasyonlarının, yayılımlarının araştırılması ve haritalanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Projenin diğer bir hedefi de tür koruma konusunda yerel otoriteler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği geliştirilmesidir. Bu iki önemli otoburun ve ait oldukları habitatların etkili korunması için ilgi grupları arasında bilinç oluşturulmasını amaçlıyoruz.''



Proje sonucunda bu iki keçi türünün yayılımları hakkında güvenilir ve güncel bilgilere ulaşılabileceğine dikkati çeken Avcıoğlu, proje ile yerel odaklı bilincin oluşumunun da sağlanabileceğini kaydetti. Avcıoğlu, Aşağı Kafkasya Koridoru içinde yer alan Kaçkar Dağları'nın batı ve doğu yönünde Karadeniz'e paralel uzandığını anımsattı.



