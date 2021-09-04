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Kültür-Sanat

KeçiFest: TİP'ten 'biat değil inat' festivali

Bir günlük festivalde Deniz Tekin, Ediz Hafızoğlu, Feridun Düzağaç, Jehan Barbur, Yüksek Sadakat grubundan Kutlu Özmakinacı, Mengene ve Redd sahne alacak. Festivalde ayrıca anlatımlarıyla Zülfü Livaneli de sahne alacak

04 Eylül 2021 16:11

Bir gün sürecek KeçiFest'te sanatçılar, Türkiye İşçi Partisi yararına sahneye çıkacak. "Biat değil, inat!" sloganıyla düzenlenen festivalin çağrısında "Bu karanlığı şarkılarla yok edeceğiz" denildi.

İstanbul’un yaz sonu festivallerinin en yenisi, “Biat değil, inat!” sloganıyla yola çıkan KeçiFest, bugün sanatçıları dinleyicilerle buluşturacak.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yararına KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek olan festivalin davet çağrısında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu karanlığı şarkılarla, danslarla, kitaplarla, oyunlarla yok edeceğiz!

Ses sese, el ele, yürek yüreğe vererek kara bulutları dağıtacağız ve güneşli günleri hep beraber getireceğiz!

Seni, unutmak için değil umutlanmak için hep birlikte şarkılar söylemeye çağırıyoruz!

Güzel günlerin biatla değil, inatla geleceğine sen de inan!

İnadını da al, gel!”

Zülfü Livaneli de sahne alacak

Bir günlük festivalde Deniz Tekin, Ediz Hafızoğlu, Feridun Düzağaç, Jehan Barbur, Yüksek Sadakat grubundan Kutlu Özmakinacı, Mengene ve Redd sahne alacak. Festivalde ayrıca anlatımlarıyla Zülfü Livaneli de sahne alacak.

Etkinliğin biletleri internet üzerinden satışa çıktı. Dört kategoride satılan biletlerden “destek bileti” alacak olan dinleyicilere çeşitli hediyeler de verilecek.

KeçiFest'in biletlerine buradan erişilebilir. 

keçifesttürkiye işçi partisi
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