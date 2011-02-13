Kebapçılara şişmanlık vergisi

T24 - İngiltere’de kebapçılar ile fast-food restoranlarına bin sterlinlik (2 bin 500 TL) ek şişmanlık vergisi getiriliyor.



Pilot uygulama için başkent Londra’da 10 ile 11 yaş arasındaki her 5 çocuktan birinin obez kabul edildiği Oldham ve Greater Manchester bölgeleri seçilirken, verginin sebebinin sağlıklı beslenmeden çok, ekonomik kriz olduğu söylentileri yayıldı.

Küçük İşletmeler Federasyonu tepkisini şu sözlerle ortaya koydu:

"Kriz nedeniyle normal vergilerini ödemekte zorlanan, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan fast-food ve kebapçılara hiçbir yardım ve kolaylık sağlanmazken bir de üstüne bu şişmanlık vergisi çıkması üzücü."

Milliyet gazetesinin haberine göre; bu hafta onaylanması beklenen ek vergi uygulamasına McDonalds ve Burger King de dahil.



