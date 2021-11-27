Keanu Reeves: Will Smith hayatımı değiştirdi

Kanadalı aktör Keanu Reeves, Neo rolünü geri çevirdiği için Will Smith'e teşekkür etti. Reeves, Matrix serisinin baş karakteri Neo'yu canlandırması teklif edilen ilk oyuncu değildi. Röportajda kendisine yöneltilen, "Will Smith'in Neo karakterini geri çevirmesi kariyerinizi nasıl etkiledi?" sorusunu aktör şu ifadelerle yanıtladı:

"Hayatımı değiştirdi. Neo'yu Matrix üçlemesinde ve şimdi 4. filmde oynamak harika bir yaratıcı deneyimdi. Hayatımı hem kişisel hem de yaratıcı anlamda etkiledi. Çok teşekkür ederim."

Independent Türkçe'nin Esquire'dan aktardığı haberine göre Reeves, Matrix'in hem kişisel hem de profesyonel hayatını değiştirdiğini söyledi. Smith ise bu kararından pişmanlık duymadığını çünkü Reeves'in rol için kendisinden daha uygun olduğunu düşündüğünü söylemişti.

24 Aralık'ta vizyonda

Lana ve Lily Wachowski kardeşlerin yönetmenliğini yaptığı film, 1999'da vizyona girdiğinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Matrix bugün hâlâ gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu filmleri arasında yer alıyor.

Serinin yeni filmi The Matrix Resurrections ise 24 Aralık'ta vizyona girecek. Will Smith hayranları da aktörü 19 Kasım'da vizyona giren yeni filmi Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'da (King Richard) izleyebilir.