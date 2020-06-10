Keanu Reeves, Matrix'e dönmesinin 'tek' sebebini açıkladı

Ünlü oyuncu Keanu Reeves, Matrix'e dönme nedenini Lana Wachowski'nin ona sunduğu hikayeden kaynaklandığını açıkladı.

Keanu Reeves, dördüncü bir film için The Matrix'e geri dönmesinin tek sebebinin, film yapımcısı Lana Wachowski'nin ona sunduğu hikayeden kaynaklandığını söyledi.



Reeves; “Lana Wachowski benimle frekans yakalayan harika bir hikaye ve güzel bir senaryo yazdı. Bunu yapmanın tek nedeni bu. Onunla tekrar çalışmak sadece şaşırtıcı. Gerçekten özel bir şeydi ve hikaye için söyleyecek anlamlı şeyler var. Biz bundan besleniyoruz” dedi.



Matrix 4'ün 21 Mayıs 2021'de seyirciyle buluşması bekleniyor.