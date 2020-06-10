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Magazin

Keanu Reeves, Matrix'e dönmesinin 'tek' sebebini açıkladı

10 Haziran 2020 18:02

Ünlü oyuncu Keanu Reeves, Matrix'e dönme nedenini Lana Wachowski'nin ona sunduğu hikayeden kaynaklandığını açıkladı.

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