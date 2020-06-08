Keanu Reeves'in dublörü konuştu: Hakkında duyduğunuz her şey yüzde 110 doğru

Jeremy Fry, John Wick'te dublörlüğünü yaptığı Keanu Reeves için "Onun hakkında duyduğunuz iyi şeyleri hepsi doğru" dedi.

Nezaketi, cömertliği ve mütevazılığıyla bilinen dünyaca ünlü Hollywood aktörü Keanu Reeves’e bir övgü de John Wick setindeki dublöründen geldi.

CinemaBlend'de yer alan habere göre John Wick serisi boyunca aktörün tehlikeli araba sahnelerindeki dublörlüğünü yapan Jeremy Fry, Reeves’le ilgili söylenen her şeyin fazlasıyla doğru olduğunu söyledi.

Aktörün ne kadar çalışkan olduğuyla ilgili konuşan Fry, “Özverilidir. Yorgunluk nedir bilmeden çalışıp durur. Onun hakkında duyduğunuz iyi olan her şey yüzde 110 doğru. Gelip size, 'Hey, Laguna Seca’ya gitmek ister misin?' diye soruyor ve Keanu Reeves bir yere gitmek isteyip istemediğinizi sorduğunda evet diyorsunuz” dedi. Fry, “Meğerse iyi bilinen yarış pisti Laguna Seca’yı iki günlüğüne özel olarak kiralamış. Orada seksen kadar arkadaşı ve tanıdığı bulunuyordu. Ünlüler, farklı sektörlerden insanlar vardı, çok geniş kesimden insanlar... Bizi yerel otellere yerleştirdi, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sağladı. Benim için pek çok farklı nedenden dolayı özel olan bir zamandı” diye konuştu.