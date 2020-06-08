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Magazin

Keanu Reeves'in dublörü konuştu: Hakkında duyduğunuz her şey yüzde 110 doğru

08 Haziran 2020 00:46

Jeremy Fry, John Wick'te dublörlüğünü yaptığı Keanu Reeves için "Onun hakkında duyduğunuz iyi şeyleri hepsi doğru" dedi.

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Jeremy FryKeanu ReevesKeanu Reeves dublörüJohn Wick
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