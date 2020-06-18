Keanu Reeves, en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak

Matrix ve John Wick filmlerinin yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar yararına düzenlenen bir açık artırmaya katıldı. Reeves, düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağışı yapan hayranıyla online olarak 15 dakikalık bir görüşme yapacak.

22 Haziran’a kadar devam edecek olan açık artırmayla elde edilen gelir, kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak. Reeves, en yüksek bağışı yapan kişiyle 6 Temmuz’da 15 dakika boyunca Zoom programı aracılığıyla bire bir görüşecek.